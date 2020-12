Pesaro, è morto frate Maurizio della chiesa di San Giovanni

PESARO – Accanto ai poveri, agli ultimi. Sempre con il sorriso. È morto frate Maurizio Pierelli della chiesa di San Giovanni Battista in via Passeri.

Il religioso Sacrista della chiesa è deceduto sabato notte a seguito delle complicazioni dovute al covid 19 che aveva contratto qualche settimana fa. Aveva 73 anni. Fra Maurizio era stato ordinato frate nel 1980 ed è sempre stato alla chiesa di San Giovanni. Quarant’anni a servizio in centro strocio.

I funerali sono stati fissati per mercoledì alle 10,30 alla chiesa di San Giovanni.

Padre Aldo Marinelli, il priore, lo ricorda come «una persona semplice, umile, aveva un carattere gioviale, sempre disponibile con la gente, accoglieva le persone con passione. È stato per tanti anni il cuoco del convento e ha assistito tante persone povere nella consegna dei pasti caldi assieme alla Caritas. Ha interpretato le esigenze della comunità con generosità creando tanta stima attorno a sé. È stato sempre vicino ai poveri e ai bisognosi. Era impossibile non volergli bene».



A fine novembre il convento era stato chiuso perché tutti i quattro frati erano rimasti contagiati dal coronavirus. Intorno al 20 dicembre la chiesa è stata riaperta dopo la sanificazione e il doppio tampone negativo per tre dei quattro frati. Purtroppo fra Maurizio non ce l’ha fatta.