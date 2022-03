Pesaro, due furti al supermercato in due giorni: denunciata donna recidiva

PESARO – Due furti in due giorni, scatta la denuncia per una donna recidiva. Si tratta di una signora polacca sulla quarantina che un mese fa era stata denunciata per una serie di furti in un supermercato in centro storico. Nell’ultimo weekend ha colpito due volte in due giorni. Il primo furto è avvenuto sabato (19 Marzo) allo Spazio Conad del Rossini Center in zona Torraccia. Qui la signora ha iniziato a rovistare tra gli scaffali riuscendo a imboscare circa 150 euro di prodotti. Ma gli agenti della sicurezza privata l’hanno tenuta d’occhio e così l’hanno fermata alle casse trovandole la refurtiva addosso. Contestualmente è stata chiamata anche la Volante della polizia che è intervenuta sul posto e ha denunciato la donna per il furto. La merce è stata riconsegnata al supermercato.

La lezione è servita? Neanche per idea. Il giorno dopo la signora si è ripresentata al supermercato e ha provato a rubare 20 euro di prodotti. Ma anche in questo caso è stata beccata dalle guardie giurate e ad attenderla alle casse c’erano gli agenti della volante della polizia. Altro controllo ed ecco la merce rinvenuta alla signora. Tutto restituito al supermercato. Così la signora si è beccata un’altra denuncia per furto. Ad aggravare il tutto il fatto che la donna, rispetto al giorno prima, aveva fornito altre generalità. Il controllo nei sistemi della questura ha portato all’identificazione e ora la donna rischia anche la denuncia per aver fornito false generalità. Un personaggio già noto perché a febbraio era stata denunciata per alcuni furti in centro storico.