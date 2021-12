Pesaro, due furti in due giorni, ma il secondo tentativo gli va male: arrestato

PESARO – Il primo furto gli era andato bene, ma al secondo tentativo la guardia giurata l’ha riconosciuto e ha chiamato la squadra Volante della Polizia che ha proceduto all’arresto.

È la cronaca del tardo pomeriggio di martedì quando un 30enne cubano residente ad Ancona, è stato visto entrare all’Iper Coop Miralfiore di Pesaro.

Gli addetti alla sicurezza lo hanno riconosciuto perché il giorno prima c’era stato un furto di prodotti elettrici, auricolari, batterie per cellulari e rasoi per un valore di 360 euro. Le immagini di videosorveglianza del supermercato avevano immortalato un ragazzo. E lui, con gli stessi vestiti, era entrato il giorno successivo.

L’addetto alla sicurezza ha chiamato la Questura di Pesaro che ha inviato sul posto una pattuglia della Volante.

Era uscito senza pagare e sotto il giubbotto aveva merce nascosta come spazzolini elettrici, rasoi elettrici, auricolari, il tutto per un valore di 416 euro. Così è stato arrestato per furto aggravato. Il giovane è già noto alle cronache perché ha vari precedenti penali, soprattutto nella provincia di Ancona. Tanto che ha già ricevuto un avviso orale da parte del Questore e un obbligo di dimora nel comune dorico che ovviamente ha violato.



Nelle prossime ore l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice del tribunale di Pesaro.