Pesaro, due donne rischiano di affogare: recuperate dai bagnini di salvataggio

Una signora era stremata ed è finita in ospedale. Provvidenziale l'intervento di tre addetti al soccorso. Malore anche per un ragazzo

PESARO – Trascinate dalla corrente, salvate. Giornata di alta tensione anche per un ragazzo colto da malore. Due donne, intorno all’ora di pranzo di domenica 17 luglio, hanno rischiato di affogare durante un bagno all’altezza dello stabilimento Bagni delle Poste sul lungomare di Levante a Pesaro.

Intorno alle 13.15 le due signore si sono avventurate in acqua andando però sempre più a largo. Il bagnino di salvataggio le avrebbe avvertite di rientrare nei limiti di sicurezza ma senza trovare risposta.

La corrente era sempre più forte e tre bagnini sono entrati in acqua per salvarle. La prima donna soccorsa si è ripresa subito una volta raggiunta la riva mentre la seconda era stremata. È stata caricata sul pattino ed è stata portata a riva dove ha avuto bisogno dell’intervento del 118. E’ stata quindi portata in pronto soccorso.

A Sottomonte, un ragazzino colto da malore, è stato soccorso dal 118 poco prima delle 14. Si è ripreso e sta bene.