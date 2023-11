Pesaro, due detenuti nel carcere di Villa Fastiggi sono evasi durante un permesso lavorativo

Marito e moglie erano impiegati in una azienda agricola, ma sono scappati. Scontano una pena per tentato omicidio

PESARO – Marito e moglie, detenuti, sono evasi martedì pomeriggio durante il loro lavoro esterno in un’azienda agricola di Pesaro. Entrambi, sulla 40ina, erano stati condannati per tentato omicidio e scontavano la loro pena nel carcere di Villa Fastiggi.

Il loro permesso di uscire faceva parte di un programma di reinserimento che permetteva loro di lavorare all’esterno della struttura carceraria per una parte della giornata. Tuttavia i due detenuti non sono stati trovati all’orario stabilito, alle 15:30.

La fuga dei due detenuti ha messo in allerta le forze dell’ordine. La polizia penitenziaria, il NIC e il NIR stanno collaborando per analizzare le circostanze della fuga e per individuare il percorso seguito dai fuggitivi.

Si sta indagando sulla possibilità di complici esterni o di un piano premeditato. Le ricerche sono in corso nelle aree circostanti e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire eventuali atti criminali da parte dei fuggitivi.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per riportare i fuggitivi nel penitenziario e per garantire la sicurezza della popolazione.