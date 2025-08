Pesaro, due colpi in una notte: denunciati

PESARO – La Volante è intervenuta attorno alla mezzanotte di ieri a Pesaro in via del Carso ove era stata segnalata la presenza di due soggetti intenti a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta. Giunti nei paraggi in breve tempo i poliziotti individuavano due soggetti nella vicina via Montenevoso, motivo per il quale questi ultimi venivano immediatamente bloccati.

Ad uno dei due venivano trovati addosso due paia di occhiali, uno dei quali si scoprirà poi essere stati prelevato dall’autovettura in sosta.

Per tale motivo i due venivano denunciati per furto in concorso e redatti i relativi verbali, e agli stessi veniva rilasciata copia degli atti a loro carico.

Alle successive ore 05 e 10 sempre la volante interveniva al parco Miralfiore presso un’attività commerciale in quanto veniva segnalata l’intrusione presso il locale, avvenuta mediante la rottura di un vetro, e il furto del contante dal fondo cassa.

Anche in questo caso la Volante interveniva tempestivamente.

Questa volta non venivano trovati ancora sul posto i rei perché se ne erano appena andati, ma nel vedere la pattuglia arrivare e scappare via di corsa questi ultimi lasciavano sul posto un paio di occhiali che erano quelli controllati prima dagli agenti nel precedente intervento, e la copia degli atti rilasciati a uno dei denunciati.

Pertanto, quest’ultima persona verrà poi denunciata anche per il secondo furto.