Pesaro, due auto rubate nella notte e quattro danneggiate in sosta

PESARO – Quattro ruote protagoniste. Da un lato i furti, dall’altro il bersaglio di un conducente ubriaco.

Una Volkswagen Tiguan è stata rubata in via Del Novecento in zona Celletta e una Polo in via D’Ambrosi nella notte di venerdì (25 Marzo). Sul caso indagano i carabinieri che stanno effettuando degli accertamenti su quanto accaduto.

Un caso non nuovo perché anche a Fano un paio di notti fa alcune auto sono state rubate per poi essere rinvenute a Cerignola. Pare esserci un racket di quattro ruote anche perché una decina di giorni fa a finire nel mirino dei ladri sono state le marmitte delle auto. E un mese fa alcuni furti erano stati registrati in zona mare. Pezzi di ricambio o auto intere che finiscono sempre di più nel mercato nero.



Nella notte va segnalato anche un uomo sulla quarantina, ubriaco, che in via Faggi, alla guida del suo mezzo si è scontrato con quattro auto in sosta danneggiandole. Si è piantato sull’ultimo mezzo non riuscendo più a partire. Sono intervenuti i carabinieri che con ogni probabilità denunceranno l’uomo per i danneggiamenti e la guida in stato d’ebbrezza.