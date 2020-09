Pesaro, la cocaina nel pacchetto di sigarette: arrestato

PESARO – Un gesto veloce, furtivo per nascondere quello che aveva nel pacchetto di sigarette. In piena notte, vicino a un circolo di via Saffi, un giovane di 26 anni non è passato inosservato ai poliziotti. Arrestato 26enne con tre dosi di cocaina.

Il fatto è accaduto intorno alle 2,45 nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli agenti della Volante della Questura di Pesaro stavano transitando in via Saffi quando hanno visto un ragazzo all’esterno del circolo della zona. Un volto già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo passato nel mondo delle droghe.



Il giovane, un 26enne di Pesaro, operaio, alla vista dell’auto della Polizia ha iniziato ad armeggiare velocemente con un pacco di sigarette. Il suo nervosismo ha ulteriormente insospettito i poliziotti che lo hanno identificato e sono andati a fondo finchè hanno trovato tre dosi confezionate di cocaina nascoste nel pacco di sigarette. La perquisizione è stata estesa a casa dove i poliziotti hanno trovato una modica quantità di marijuana. Il giovane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti anche in relazione ai vari precedenti che gravano già sulla sua fedina penale.



Davanti al giudice per la direttissima, ha sostenuto che la cocaina era per uso personale. Ha patteggiato a 10 mesi con pena sospesa.