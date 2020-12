Pesaro, in overdose 42enne; oltre un’ora per rianimarlo

PESARO – In overdose, rianimato per un’ora. Il fatto è accaduto giovedì sera in una struttura nella zona del lungomare.

Un italiano di 42 anni è stato trovato privo di sensi, collassato così è stato dato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno intentato una battaglia contro il tempo.

All’uomo è stato somministrato il Narcan. Si tratta di un farmaco, il naloxone, antagonista oppioide puro, in grado di rianimare le persone nei casi di overdose. I tentativi sono andati avanti per un’ora finchè il 42enne ha ripreso conoscenza. Ora non è in pericolo di vita ma è stato portato in ospedale per i controlli del caso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che cercheranno di capire da dove provenisse la droga e in particolare se fosse una partita tagliata male o se il 42enne ne avesse assunta troppa. Si cercherà di risalire agli spacciatori e alla sostanza utilizzata, probabilmente eroina.

Non sono nuovi questi fatti perchè negli ultimi mesi sono stati diversi i casi di overdose, segnale di un consumo fitto nel sottobosco pesarese.