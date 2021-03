Pesaro, la droga ordinata sul web arriva a casa col corriere: un arresto

PESARO – La droga arriva a casa con il corriere, ignaro di portare un pacco con dello stupefacente all’interno.

I pusher, con la limitazione degli spostamenti, sono pronti a comprare on line e farsi spedire tutto.

I carabinieri hanno arrestato un giovane disoccupato pesarese di 20 anni. È la seconda volta nel giro di un paio di settimane che accade in città.

Una pratica, quella di ordinare la droga, sempre più frequente in Italia. Secondo varie indagini, i pusher ordinerebbero le sostanze o su siti con server in paesi dell’Est Europa o direttamente su Telegram utilizzando messaggi che si autodistruggono in 5 secondi oppure tramite il deep web, in incognito.

Lunedì pomeriggio, i militari si sono appostati all’esterno dell’abitazione del ragazzo, in periferia. Arrivato il corriere, il ragazzo ha firmato e ritirato la merce. Subito dopo è scattata la perquisizione anche grazie al cane antidroga che ha segnalato il pacco. All’interno, sottovuoto, c’erano 120 grammi di hashish.

All’interno dell’abitazione due bilancini di precisione, semi di marijuana, una piccola serra e una macchina sottovuoto. Motivi per cui il ragazzo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina l’udienza di convalida. Il 20enne ha patteggiato a 1 anno di reclusione con pena sospesa.



Ai primi di marzo era stato arrestato, sempre dai carabinieri, un ragazzo di 21 anni.