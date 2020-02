Continuano i controlli dei carabinieri nelle aree cittadine assieme al pastore belga One che ha fiutato tra i cespugli due involucri contenenti la droga

PESARO – Ancora droga al parco Miralfiore. Una piazza di spaccio sempre attiva, tanto che ad ogni retata delle forze dell’ordine si trovano stupefacenti. Così come persone già note alle forze dell’ordine per reati di spaccio che continuano a gravitare nell’area verde pesarese.

Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio, i carabinieri della compagnia di Pesaro, assieme all’unità cinofila, nell’ambito di uno specifico servizio, hanno effettuato un mirato controllo al parco “Miralfiore”, finalizzato a contrastare il degrado urbano, l’immigrazione clandestina e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state identificate 20 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine, e segnalato per possesso di marijuana per uso personale un ventenne del luogo.

Grazie al fiuto di “One”, un pastore belga del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, sono stati ritrovati due involucri, poi sequestrati, nascosti dagli spacciatori tra le sterpaglie del parco: uno contenente una decina di grammi di marijuana ed un altro contenente altrettanto hashish.

Un espediente non nuovo quello di nascondere la droga, così i pusher non rischiano di essere denunciati o arrestati perchè non hanno la droga addosso.

Il parco sempre meta di spaccio di ogni tipo di droga, come dimostra l’arresto di un paio di giorni fa di un pusher di eroina. Era la sesta volta che veniva pizzicato, ma non è finito dentro.