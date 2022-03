Pesaro, un chilo di hashish nel garage: arrestato

PESARO – In garage 1 kg di hashish, arrestato un ragazzo pesarese sulla ventina. Il fatto è accaduto un paio di giorni fa e nelle scorse ore c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip a Pesaro.

I carabinieri di Pesaro hanno monitorato i movimenti del ragazzo finchè sono andati a bussare a casa una volta capito che potesse essere arrivato un quantitativo di sostanza stupefacente.

I militari hanno perquisito l’abitazione e hanno ritrovato diversi panetti di hashish sottovuoto sia in casa che in garage per un quantitativo complessivo di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente. Motivo per cui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.



Le attività sono ancora in corso per capire se ci possa essere un giro più ampio alle spalle. Da chiarire anche il ruolo del ragazzo nel panorama dello spaccio pesarese.