Pesaro, girava al parco Miralfiore con un coltello: denunciato

PESARO – Al parco Miralfiore con un coltello, denunciato. Ma anche il caso di un’overdose e due giovani multati perché in giro per Pesaro alle 3 di notte.

I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nell’ultima settimana, grazie all’aiuto del Cio, la Compagnia di intervento operativo.

Sono state controllate 165 persone, 108 mezzi e sono state portate avanti 7 perquisizioni personali e 1 domiciliare.

Al parco Miralfiore è stato controllato anche un 33enne originario di Ascoli Piceno, pregiudicato. Addosso aveva un coltello, motivo per cui è stato denunciato.



Sempre al parco i militari hanno trovato un italiano in possesso di 1,7 grammi di cocaina, segnalato poi alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga continua a essere una piaga. I militari sono intervenuti a Montelabbate a seguito della chiamata di una donna perché il compagno era finito in overdose da eroina. Sono stati chiamati i sanitari che hanno provveduto a somministrare al 50enne del Narcan, per rianimarlo. Si tratta di una persona già nota, pluripregiudicato per spaccio, minacce e truffa. È stato salvato dai sanitari, ora i carabinieri stanno cercando di capire se l’eroina fosse proveniente da una partita tagliata male o altro e i canali di approvvigionamento. In casa dell’uomo è stato rinvenuto anche un coltello.



Nella notte tra mercoledì e giovedì infine i poliziotti della squadra volante della questura di Pesaro si sono imbattuti in un’auto in movimento in viale della Repubblica. All’interno c’erano due ragazzi. Alla richiesta del motivo per cui avessero violato il coprifuoco imposto dopo le 22, non hanno saputo dare un motivo valido, per cui sono stati multati di 400 euro in base ai decreti legge sul contenimento del Coronavirus.