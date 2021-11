Pesaro, la droga per le feste di Halloween: arrestato pusher

La squadra Mobile ha ritrovato 90 grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi. Il nascondiglio, il coperchio di una presa in bagno

PESARO – Cocaina per le festività di Halloween e il ponte di Ognissanti, scatta l’arresto per un 41enne albanese. La droga la custodiva sotto il coperchio di una presa elettrica.

Prosegue l’attività del Personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Pesaro, volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare in occasione della “movida” dei fine settimana.



A distanza di sole due settimane dall’arresto del giovane napoletano sorpreso a trasportare oltre un etto di cocaina destinata allo spaccio dalla sua zona d’origine a Pesaro, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha assestato un nuovo colpo, arrestando nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un cittadino albanese residente nell’hinterland di Pesaro. L’operazione ha sicuramente rovinato i festeggiamenti di diversi giovani, che attendevano l’arrivo della droga per animare l’imminente serata della festività di Halloween, in questi ultimi anni spesso divenuta una sorta di carnevalesca occasione per lo sballo.

La cocaina sequestrata

Gli investigatori, appostati nei pressi dell’abitazione dello straniero, lo hanno bloccato, mentre usciva per raggiungere i suoi clienti, già pronti ai festeggiamenti. Il controllo effettuato sull’uomo ha consentito di sequestrare 13 dosi di cocaina conservate in una scatola di metallo, per un peso complessivo di 10 grammi circa, suddivise in 5 pezzi da circa un grammo ognuna e in 8 “mezzini”, ossia dosi più piccole del peso di circa mezzo grammo, confezionate per soddisfare anche quei soggetti, solitamente i più giovani, che non hanno sufficiente disponibilità di denaro per poter acquistare il “pezzo” intero. Nel portafoglio sono stati inoltre rinvenuti 1.000 euro, che venivano sequestrati in quanto ritenuti il frutto della precedente attività di spaccio.



La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione dello straniero, ha consentito inizialmente di rinvenire e sequestrare l’ulteriore somma di 5.500 euro nascosta all’interno dell’armadio della camera, anch’essa da ricondurre sicuramente alla fiorente attività di spaccio. La tenacia degli operatori di Polizia è stata infine premiata quando, svitando il coperchio di una presa elettrica, sottostante lo specchio del bagno, è stato trovato un involucro contenente 80 grammi circa di cocaina e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, ovvero due bilancini, ritagli di cellophane, fil di ferro per la chiusura delle dosi. Conseguentemente l’uomo è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la locale Casa Circondariale. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.