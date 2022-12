Pesaro, dorme ubriaco in auto in mezzo alla strada: denunciato

PESARO – Una macchina ferma in mezzo alla strada. I colpi di clacson, ma niente da fare. Diversi automobilisti, intorno alle 19 di giovedì sera, transitavano in via Pagano e hanno segnalato ai carabinieri che nel bel mezzo della carreggiata c’era un’auto ferma, con il motore acceso e un uomo al volante, all’apparenza colpito da un malore.

I carabinieri di Pesaro sono subito partiti per verificare cosa stesse accadendo. Arrivati sul posto hanno trovato uno straniero, poi risultato 30enne di nazionalità ucraina, che privo di sensi, con la testa appoggiata al volante, stava immobile avendo lasciato acceso il motore della vettura. Non sentiva neppure i rumori di quanto accadeva intorno.

I carabinieri hanno subito sospettato che il conducente della vettura non fosse del tutto lucido. Così lo hanno sottoposto alla verifica dell’etilometro che ha rilevato una presenza di alcool nel suo corpo di tre volte superiore a quella permessa dalle legge. Per questo lo straniero è stato denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Ma non solo. I carabinieri gli hanno sequestrato la patente e dichiarato il fermo amministrativo della vettura di cui era al volante. Grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma l’auto è stata rapidamente spostata dalla carreggiata senza che fosse ulteriore elemento di intralcio al traffico.