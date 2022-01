Pesaro, doppio raid dei ladri acrobati. Rubate maglie di cachemire e integratori

PESARO – Doppio colpo nella notte tra sabato e domenica in una palestra e in una maglieria, locali contigui, dove i ladri hanno pensato a un piano per poter entrare in entrambe le aziende.



Il primo colpo è stato consumato in una palestra di via Degli Abeti. Qui hanno forzato la porta di ingresso. Una volta dentro hanno rovistato in cerca di cose di valore. Non hanno trovato soldi così si sono dovuti accontentare di felpe e integratori alimentari per un valore di circa 300 euro.



Ma il colpo non è finito e i ladri hanno messo in pratica un piano che molto probabilmente avevano studiato a tavolino. Utilizzando una corda presente per fare allenamento, sono tornati all’esterno e l’hanno agganciata a una finestra basculante del locale attiguo. L’hanno forzata, si sono arrampicati e hanno raggiunto un vano nel soffitto da cui poi hanno avuto accesso a un’azienda specializzata di maglieria cachemire. Qui hanno forzato un pannello del controsoffitto. Con la stessa corda si sono calati nello stabilimento dove hanno rubato capi di abbigliamento pregiati per un valore di circa un migliaio di euro. Messo a segno il doppio colpo se ne sono andati. È probabile, vista la complessità dell’operazione, che i ladri abbiano effettuato dei sopralluoghi per capire come entrare in entrambi i locali e ideare il piano attraverso il vano nel controsoffitto.

Sul caso indaga la Polizia che ha ricevuto la segnalazione dei furti.