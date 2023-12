Pesaro, dopo l’operazione “zero semafori” ecco gli alberi in 100 rotatorie

PESARO – Semafori zero e svolta green alle rotatorie. Gli operatori incaricati dal Comune stanno collocando circa 100 alberi in 11 intersezioni della città. «Un accorgimento che ci piace tanto – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività – perché riesce a dare diverse risposte: favorisce la riqualificazione ambientale e paesaggistica; migliora la salubrità e il benessere dei pesaresi e dei cittadini temporanei grazie alla funzione a contrasto del fenomeno “isola di calore” e a quella di filtro del rumore e dell’inquinamento. Non ultimo, rende più gradevoli le strade ad alto scorrimento della città. Primo biglietto da visita per chi ci raggiungerà per l’anno straordinario di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura».

Gli operatori della cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, stanno collocando alberi di prunus serrulata e pissardii, lagerstroemia viola, pero da fiore, oleandri, malus floribunda, cercis siliquastrum (albero di giuda), nyssa sylvatica, liquidambar, acero platanoide e riccio, ginkgo biloba, frassino nei rondò della città.

Nel dettaglio, le aree interessate dall’intervento sono: la rotatoria “San Decenzio”, le 2 di via Genica e le 2 di via Bonini; alberi da fiore nel rondò di via della Liberazione, di via Canale, in via delle Nazioni e lungo lo spartitraffico di via Solferino. Ci saranno anche 20 alberi con foliage autunnale in via Gagarin e 30 alberi con frutti per uccellini nelle 2 rotatoria di via Pertini.

«Per ciascun area abbiamo scelto un tema in base al contesto, al tipo di circolazione prevista e allo spazio a disposizione. Ad esempio in quella “sud” di via Pertini, più vicina ad ampi spazi verdi, abbiamo collocato piante da semi facilmente raggiungibili dai volatili che daranno il meglio di sé la prossima primavera» ha concluso Belloni.