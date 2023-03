Pesaro, dopo cinque mesi di lavoro riapre strada Carloni

PESARO – Una notizia che i pesaresi aspettavano.

Venerdì 3 marzo verrà riaperta strada Carloni, interdetta al traffico dallo scorso ottobre per la realizzazione degli Interquartieri sud. Un intervento che si era reso «necessario per completare velocemente un’opera strategica per la città», aveva spiegato il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione del progetto del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Domani sarà ristabilita la normale viabilità, l’intervento aveva subito un allungamento dei tempi.

La nuova Circonvallazione di Muraglia rientra tra le opere compensative alla realizzazione della terza corsia. La bretella che verrà realizzata costituirà un nuovo collegamento tra la strada Pantano Castagni e via Cesare Lombroso. Con la realizzazione di questa viabilità si chiude il semianello periurbano, composto per buona parte dalla strada Interquartieri (via Sandro Pertini ndr), che collega la SS16 a Nord del centro abitato con via Cesare Lombroso a Sud Est. Questa soluzione permette di liberare dal traffico la Via Flaminia.