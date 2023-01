Pesaro, donna trovata senza vita nella sua abitazione

PESARO – E’ stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione. E’ successo nella mattinata del 16 gennaio in un appartamento sito in una palazzina in via Vincenzo Rossi. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che non avevano notizie dell’80enne da diversi giorni.



Non sentendo neanche nessun rumore provenire della casa si sono preoccupati ed hanno allertato le autorità. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a forzare una finestra per introdursi nell’abitazione. Lì hanno fatto la drammatica scoperta. La donna, una 83enne che viveva da sola, era deceduta. Nessun dubbio sulle cause naturali della morte. Sul luogo anche i militari per i rilievi del caso.