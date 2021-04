Pesaro, donna picchia disabile: arrestata 38enne

PESARO – Botte a un disabile fino a farlo cadere dalla carrozzina e schiaffi al carabiniere, arrestata donna di 38 anni e finita in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.



È quanto accaduto nella serata di martedì, quando un carabiniere libero dal servizio, mentre era a passeggio con il cane, ha notato uscire da un palazzo della Tombaccia una donna che urlando ha iniziato a colpire un disabile in carrozzina.



Il carabiniere si è avvicinato e la signora, una 38enne pesarese, ha detto che l’uomo le aveva rubato 200 euro. Il carabiniere ha cercato di fermarla ma lei era una furia così ha chiamato i rinforzi.



La 38enne in escandescenze ha continuato ad inveire contro il disabile e lo ha spinto fino a farlo cadere a terra, rovesciandolo dalla carrozzina. Non solo, ha colpito anche i carabinieri che cercavano di fermarla con schiaffi in faccia. La signora è piuttosto nota perché in passato aveva denunciato il compagno per violenze, ma è conosciuta anche per essere una consumatrice di sostanze stupefacenti.



Quanto al presunto furto dei 200 euro la versione è cambiata più volte. Prima il disabile le avrebbe rubato dei farmaci tramite un’applicazione del cellulare, poi le avrebbe rubato direttamente dalla casa del metadone e altri farmaci.

I carabinieri l’hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

La signora, in evidente stato di alterazione e in escandescenze, è stata portata al pronto soccorso per un trattamento sanitario obbligatorio. Anche qui sono scattate minacce e insulti verso il personale medico, finchè è stata calmata e portata in un centro di cure psichiatriche.



L’uomo sulla carrozzina, nonostante la caduta e qualche ceffone, sta bene. Era ospite della signora prima che tutto degenerasse e finisse con l’aggressione in strada.