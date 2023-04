Pesaro, donna ferita con un mattone: gesto autolesionistico

Nessuna caccia all'uomo, la signora avrebbe fatto tutto da sola. Era stata portata in codice rosso in ospedale

PESARO – Allarme rientrato. Non c’è alcuna caccia all’uomo in corso. Questa mattina, 26 aprile, si era diffusa la notizia di una aggressione ai danni di una donna a Pesaro in via Montenevoso.

La vittima è una colf 55enne pesarese che è stata trasportata con un codice rosso in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia per comprendere quanto potesse essere avvenuto. Col proseguo delle ore i dubbi si sono dipanati e la donna, affetta da problemi psichici, avrebbe praticato un gesto di autolesionismo uscendo dall’abitazione dove prestava servizio.

La polizia aveva anche acquisito le immagini di videosorveglianza di una villetta circostante. Sul posto era anche intervenuta l’eliambulanza, ma durante l’atterraggio in via Milano ha rotto un’elica contro un cartellone pubblicitario.