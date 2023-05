Pesaro, domenica 28 maggio torna “Felici di essere nati”

PESARO – Il Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro anche quest’anno vuole festeggiare la Vita con il tradizionale evento “Felici di essere nati“. Per la 18° edizione, con il patrocinio del Comune di Pesaro, il Cav organizza domenica 28 maggio, dalle 16 alle 19, nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca in centro storico a Pesaro, un pomeriggio di festa per tutte le famiglie che hanno avuto la gioia della nascita del proprio figlio. L’evento, previsto gli scorsi giorni, è stato rimandato poi per maltempo alla domenica in arrivo.

I nuovi nati sono un grande e concreto segno di speranza, di coraggio e di responsabilità per tutta la comunità cittadina. “Felici di essere nati” vuole essere un momento gioioso con musica e giochi per dare il benvenuto nella nostra città a tutti i bambini nati a Pesaro nel 2022. Ad animare la festa interverrà l’artista Filippo Brunetti, con lo spettacolo “Blob” Comedy Juggling Show. Un set fotografico a tema potrà immortalare i nuovi nati e le loro famiglie in una bella foto ricordo e tutti i partecipanti riceveranno un simpatico diploma di benvenuto da parte del Cav e del Comune di Pesaro. La giornata sarà l’occasione per conoscere meglio Centro di Aiuto alla Vita di Pesaro, che da più di 30 anni svolge attività di volontariato a sostegno delle mamme in attesa e che stanno vivendo una situazione di particolare difficoltà. Le volontarie saranno liete di accogliere le famiglie con un buffet e merende per i bimbi offerto generosamente da Spazio Conad Pesaro.