Pesaro: dolore per la scomparsa di Simona Bertuccioli, volontaria Oipa

PESARO – Una notizia che ha scosso la città. Dolore per l’improvvisa scomparsa di Simona Bertuccioli, 52 anni, avvenuta per un improvviso malore. La donna si è sentita male nella mattinata di martedì – 17 agosto – nel giardino di casa e inutili sono stati i tentativi di soccorso. Era moglie e mamma. Una donna solare e amante degli animali tanto da essere una Guardia zoofila e volontaria dell’Oipa, l’associazione che si prende cura degli animali.

E proprio l’Oipa vuole ricordare Simona: «Non abbiamo parole per l’improvvisa tragedia che ha colpito Simona Bertuccioli e la sua famiglia. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lei, che le notizie fossero imprecise, invece siamo rimasti impietriti e scioccati di fronte alla realtà. Simona lascia questa terra, lascia la sua famiglia e i suoi affetti più cari, tra cui anche loro, i suoi amici animali per cui si è battuta insieme a noi, per i quali si è sempre impegnata con costanza, tenacia e dolcezza. Di recente la sua profonda passione l’aveva anche portata a diventare Guardia Zoofila per poter fare ancora di più. Vogliamo salutarla e ringraziarla, perchè ha sempre mostrato con orgoglio la sua dedizione verso i più sfortunati, autrice anche di quelle bandane che d’ora in avanti i “nostri” ospiti del canile sfoggeranno nelle loro passeggiate per la città e così a loro modo la ricorderanno per sempre. L’Oipa di Pesaro e Urbino si unisce al dolore dei famigliari, a cui porge le più sentite condoglianze».

Tantissimi i messaggi sui social di persone incredule per quanto accaduto.