Pesaro, divieto di balneazione in due aree di Baia Flaminia e alla foce del Genica 

PESARO – Maltempo e piogge, ecco il divieto temporaneo di balneazione in due aree di Baia Flaminia, quella (ID BW) IT011041044007 denominata come “Via Parigi civico 8” e quella (ID BW) IT011041044008 denominata “Viale Berna” e alla foce del Genica (ID BW IT011041044016) denominata “30 M Sud torrente Genica”. Lo prevede l’ordinanza n° 1169, in vigore da oggi giovedì 8 giugno 2023.

Il provvedimento è stato previsto dall’Amministrazione in seguito ai rilevamenti compiuti da Arpam che hanno segnalato il superamento del valore limite di parametri. L’ordinanza rimarrà in vigore finché gli stessi non rientreranno nei limiti di legge. «È probabile i tempi siano brevi vista la riconducibilità della variazione dei valori alle piogge che hanno interessato il territorio in questi ultimi giorni. I controlli dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche proseguiranno, come previsto da legge, con costanza», ha sottolineato l’assessora alla Sostenibilità Maria Rosa Conti.