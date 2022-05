Pesaro, distraggono la coppia di anziani e la complice tenta di rubare dai cassetti: urla e fuga

PESARO – Distraggono la signora anziana e la complice fruga nei cassetti. Urla e spavento in casa di una coppia di anziani.

Venerdì pomeriggio un tentato furto ai danni di una coppia di anziani in via Tombesi, nella zona di Pantano.

Tre donne con l’accento dell’Est Europa, molto probabilmente nomadi, sono state viste girare nel quartiere come se dovessero acquistare una abitazione. Poi hanno individuato le loro possibili vittime: una coppia di anziani. Con fare educato hanno iniziato a chiedere delle informazioni e hanno convinto gli anziani a farle entrare.

Qui hanno iniziato a parlare e poco dopo è andato in scena il loro trucco. Una delle tre ha chiesto di poter andare in bagno. Le altre due hanno cercato di distrarre la coppia, ma il marito, insospettito è andato nell’altra stanza e ha visto la donna che rovistava nei cassetti in cerca di oro o oggetti di valore.



L’uomo ha iniziato a urlare, le tre hanno capito di essere state scoperte e hanno subito cercato di guadagnare la fuga. Nella concitazione del momento c’è stata una piccola colluttazione ma che per fortuna non ci sono state conseguenze sugli anziani. La signora era molto spaventata e intimorita. Immediata la chiamata alla polizia che è arrivata sul posto e ha chiesto una descrizione dettagliata delle tre. Sono scattate le ricerche per cercare di risalire alle responsabili.