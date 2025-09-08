Pesaro, disinfestata la zona mare dalle zanzare in occasione della Fiera di San Nicola

PESARO – Fiera di San Nicola, effettuata la disinfestazione contro le zanzare tigre. Dopo il caso registrato di Dengue e in vista della manifestazione della durata di 4 giorni, il Comune ha effettuato la mattina dell’8 settembre ore 3-7 un passaggio per abbattere gli esemplari adulti.

In occasione della tradizionale Fiera di San Nicola, organizzata dall’Amministrazione Comunale per i giorni 10-11-12-13 settembre 2025 e in previsione della folla richiamata da questo evento, Aspes ritiene necessario effettuare un trattamento adulticida contro la zanzara tigre nelle zone interessate alla fiera: via Battisti, viale Trento, viale Trieste, Piazza D’Annunzio, viale Verdi, viale della Repubblica, viale Marconi, via Paterni, Piazzale della libertà, viale Zara, viale Da Vinci.



Pertanto è stato irrorato un prodotto a base di deltametrina e permetrina nell’area in oggetto. Tutte le zone e le vie vicine e confinanti saranno segnalate con apposita cartellonistica.



Ai proprietari di cani e gatti si raccomanda durante il trattamento di:

1. chiudere le finestre e NON LASCIARE gli animali all’esterno;

2. rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli (fuori o dentro le cucce)

3. togliere le ciotole destinate a cibo e acqua e reimmetterle dopo 6 ore successive al trattamento.

In caso di comparsa improvvisa di sintomi quali scialorrea, vomito, tremori, convulsioni contattare il proprio veterinario.



Ai referenti di colonie feline (gatti randagi) si raccomanda di:

1. togliere ciotole per l’acqua e cibo e reimmetterle dopo 6/8 ore;

2. rimuovere coperte destinate ad eventuali giacigli

In caso di comparsa improvvisa di sintomi quali scialorrea, vomito, tremori, convulsioni contattare il Servizio Veterinario AST.