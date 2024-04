Pesaro, defibrillatore rubato in piazza Redi. Rossi (Lega): «Servono le telecamere»

PESARO – Defibrillatore rubato in piazza Redi, la consigliera Lega Nicoletta Rossi presenta una interrogazione urgente per chiedere l’installazione di una telecamera di videosorveglianza.

«Occorre installare una telecamera per migliorare la sicurezza Piazza Redi e preservare la piazza da altri atti di vandalismo come quello accaduto per la rottura del vetro protettivo a cui è seguita la sparizione del defibrillatore. In questi anni a piazza Redi non è mai stato realizzato alcun intervento per migliorare la sicurezza nonostante siano avvenuti continui episodi di teppismo».

La consigliera comunale della Lega Nicoletta Rossi interviene dopo che una banda di minori pochi giorni fa ha rotto il vetro protettivo e fatto sparire l’apparecchio elettromedicale ritrovato poco dopo dalle forza dell’ordine fortunatamente ancora in buono stato e pronto per tornare nella sua sede naturale.

«Davanti a quello che è caduto non si può essere indifferenti. La Lega ha più volte denunciato nel corso degli anni l’assoluta assenza di interventi per la riqualificazione di piazza Redi da parte dell’amministrazione comunale ed oggi è ancora abbandonata e priva di un piano di interventi come abbiamo più volte suggerito e sollecitato. L’ennesimo episodio di vandalismo accaduto nei scorsi giorni non è isolato, ma è l’ultimo di una lunga serie che non può ripetersi creando allarmismo tra i cittadini. Per evitare che ci siano ulteriori casi di vandalismo e per evitare un’altra rottura del vetro del defibrillatore occorre installare una telecamera di sicurezza che funga da deterrente e, nel caso, sia funzionale alle forze dell’ordine. Tra l’altro quel dispositivo rubato è un dono dell’associazione “le strade di Luca” al Comune Di Pesaro ed è fondamentale in caso di infarto. Non possiamo lasciare piazza Redi in mano a dei teppisti, senza intervenire in maniera decisa. Per questa ragione presenterò una interrogazione urgente in Consiglio Comunale sperando di avere una risposta favorevole alla richiesta di un finanziamento urgente per istallazione di questa telecamera».