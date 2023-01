Pesaro, due decessi nel giro di poche ore: malori fatali in casa

Un 63enne nella zona di Muraglia e una donna di 60 anni in via Nanterre trovati dal 118, vigili del fuoco e carabinieri in casa

PESARO – Due decessi a distanza di poche ore. Due malori fatali per un 63enne e una sessantenne pesaresi.

Il primo caso è stato registrato attorno alle 10,50 di ieri mattina 4 gennaio quando un ragazzo ha cercato di mettersi in contatto con la zia per lungo tempo senza esito. Allarmato dal fatto che la signora non rispondesse alle chiamate, ha lanciato l’allarme ai vigili del fuoco e ai sanitari. Sul posto i pompieri hanno dovuto aprire la porta con la forza e una volta dentro hanno trovato la 60enne in cucina, con la testa appoggiata sul tavolo, priva di vita. E’ toccato ai sanitari del 118 constatare la morte della donna, avvenuta diverse ore prima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti di rito. Si tratta di una morte avvenuta per cause naturali.

Altro caso, sempre nella giornata di ieri, intorno a mezzogiorno in via Petrarca, nel quartiere di Muraglia, in una delle case protette del Comune di Pesaro. Qui a dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che non vedevano e non sentivano un 63enne ed erano preoccupati per le sue condizioni. Così sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i medici del 118 che hanno trovato l’uomo privo di vita e hanno solo potuto constatarne il decesso. Anche in questo caso si tratta di una morte naturale.