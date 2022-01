Pesaro, danni alla sede del Quartiere 5: «I ragazzi lo fanno per noia o per divertimento, siamo stanchi»

PESARO – Episodi che si ripetono e che vanno avanti da settimane. Il centro civico del Quartiere 5 Cattabrighe, Vismara e Torraccia è preso di mira da una banda che ripetutamente provoca danni alle strutture. Porte divelte, centraline elettriche distrutte, piccoli furti, tavoli e sedie rovesciati. Hanno mangiato all’interno e fumato prima di svuotare un estintore. Da ultimo hanno messo un loro lucchetto nel gazebo del parco della circoscrizione. È stato necessario chiamare il fabbro per romperlo e ripristinare l’ordine. All’interno tutto in disordine e danni, poi la scritta “Questa è casa nostra”.

L’interno del centro civico del Quartiere 5

Il Quartiere 5 è stanco e segnala: «Con grande dispiacere segnaliamo la situazione che stiamo vivendo nel quartiere, nello specifico a Vismara. I danni vengono fatti dai ragazzi per puro divertimento o noia, ci viene da pensare. Insieme all’amministrazione comunale stiamo cercando le soluzioni più adatte per porre fine a questa lunga serie di atti vandalici. Resta però il rammarico e la preoccupazione per la profonda mancanza di senso civico e di rispetto nei confronti dei beni pubblici».