Pesaro, danneggiamenti durante i festeggiamenti per la nazionale: daspo per un anno per due giovani

I soggetti erano stati riconosciuti a seguito di alcuni video comparsi sui social. Ora non potranno andare in zona porto

PESARO – Danneggiamenti nella serata della vittoria della nazionale italiana di calcio agli europei, due Daspo per altrettanti giovani.

La Divisione Anticrimine ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso ad aree urbane (DACUR) nei confronti di S.E. del 1977, nato a Napoli e C.S. del 1981, nato a Cerignola (FG), entrambi residenti a Pesaro, a seguito dei danneggiamenti aggravati in concorso consumati in data 12.07.2021, nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana di calcio ai campionati europei; nell’occasione avevano distrutto un totem pubblicitario in zona mare, addirittura incitando i passanti a contribuire al danneggiamento.

I provvedimenti di divieto di accesso hanno la durata di anni 1 (uno) per l’area urbana individuata nella zona di viale Trieste, precisamente dal Porto a Largo Beato Carlo Liviero e a tutti gli esercizi commerciali, ristoranti e bar presenti nell’area, nonché tutte le aree di parcheggio e strade di accesso relative.

È stato inoltre convalidato dall’A.G., per entrambi, l’obbligo di comparire presso la Questura di Pesaro nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, tra le ore 20.00 e le ore 21.00, per l’intera durata dei provvedimenti DACUR.