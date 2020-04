Montecalvo in Foglia, festino a base di droghe in casa, tre denunciati

MONTECALVO IN FOGLIA – Un festino a base di droghe in casa, tre denunciati e tre segnalati alla prefettura come assuntori.

I carabinieri di Tavoleto avevano notato da alcuni giorni uno strano viavai in una abitazione a Montecalvo in Foglia, quanto basta per aprire una indagine.



Nella tarda serata di martedì, 21 aprile, i militari coordinati con le pattuglie da Tavullia e Montecchio hanno visto alcune persone entrare in una casa e hanno deciso di entrare in azione.

All’interno hanno trovato sei persone, ma soprattutto un bazar di droghe. C’erano due fratelli di 53 e 47 anni, uno dei due già noto alla giustizia per reati in materia di stupefacenti. Con loro anche altre tre persone, una residente a Sassocorvaro, una a Tavullia e una a Montecalvo, tutte sulla quarantina. Infine un extracomunitario di 39 anni, pluripregiudicato per storie di droga.

La perquisizione a carico dei due fratelli ha permesso di ritrovare alcuni spinelli, ma anche 50 grammi di hashish, 10 di marijuana e 2 grammi di cocaina, più alcuni bilancini di precisione. In pratica secondo gli investigatori erano lì per un piccolo festino a base di droghe. Per questo motivo i due fratelli sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi a guidare senza patente, per questo hanno avuto anche una multa salata oltre al sequestro del veicolo.

Il controllo è stato quindi esteso anche all’abitazione del giovane extracomunitario, anche perché addosso gli sono stati trovati diversi contanti, che i carabinieri hanno ritenuto provento di spaccio. Così dalla perquisizione a casa, è stata trovata strumentazione idonea al confezionamento, alcuni grammi di stupefacente tra cui 5 di hashish. Anche il 39enne è stato denunciato per spaccio.

I tre amici che sono stati trovati a casa sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacenti.