Pesaro, ventenne voleva farla finita: salvato dai carabinieri con le giuste parole

PESARO – Ha tentato di divincolarsi pur di raggiungere il suo obiettivo. Ma con la giusta fermezze e le giuste parole, un ventenne è stato salvato dai suoi intenti suicidi.



Per la seconda volta in pochi giorni i Carabinieri della Compagnia di Pesaro hanno dato dimostrazione di grande professionalità ed umanità. La scorsa notte, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia è intervenuto nel quartiere Vismara perché un ventenne del luogo, mentre era con il suo gruppo di amici, è stato improvvisamente preso da un forte stato di alterazione psicofisica dicendo di “volerla fare finita gettandosi sotto il treno”.



I suoi amici, non riuscendo a convincerlo a calmarsi hanno dato l’allarme. In pochi attimi è arrivata sul posto la “gazzella” dei Carabinieri. Il ventenne era in piena crisi, lui si è divincolato ed è scappato. La linea ferroviaria è lì vicino. Tanto che l’operatore della Centrale Operativa aveva avvertito i compartimenti ferroviari competenti per la tratta pesarese affinchè i treni procedessero con le dovute cautele fino a cessata emergenza.

I carabinieri hanno messo a frutto il loro addestramento e la loro esperienza, ma soprattutto si sono affidati a quella capacità di interagire con le persone. Lo hanno quindi rincorso e sono riusciti ad afferrarlo proprio mentre voleva buttarsi in un fosso con abbastanza acqua per rimanerci intrappolato.



Il giovane non voleva comunque desistere, così lo hanno trattenuto, anche per evitare gesti di autolesionismo. Così hanno cominciato a parlargli fino a quando non lo hanno convinto a rinunciare al proprio intento suicida.

Sul posto i sanitari del “118” che dopo i primi accertamenti, hanno deciso di dare inizio alle procedure di accertamento sanitario obbligatorio alle quali ha collaborato il personale del Comando di Polizia Locale di Pesaro. Il giovane è stato quindi affidato alle cure dei medici dell’ospedale della città. Un paio di giorni fa, un altro giovane, è stato salvato prima che potesse compiere gesti estremi.