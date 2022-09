A Pesaro il corso per sommelier tenuto dal maestro Otello Renzi

PESARO – A Pesaro il primo corso per Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Quando il vino è ambasciatore del territorio e volano per lo sviluppo enogastronomico della provincia.

A promuoverlo con forza è Otello Renzi, già Presidente dell’associazione Sommelier AIS Marche. È consulente enogastronomico per locali di somministrazione è assaggiatore ufficiale della Lindt&Sprungli cioccolato. Ma anche degustatore e divulgatore dei prodotti e vini Marchigiani per “Terre di Rossini e Raffaello”, azienda speciale della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, per la Provincia e per la Regione Marche attraverso il Consorzio IMT “Istituto Marchigiano Tutela Vini”.

«Un corso istituzionale in una sede Istituzionale, all’istituto d’Istruzione Superiore Agrario “A. Cecchi” Villa Caprile di Pesaro per diventare sommelier – spiega Renzi – Con soddisfazione ed emozione presento questo corso dopo 42 anni di esperienze che mi ha visto sommelier, ristoratore stellato a Pesaro (Teresa Hotel Principe), albergatore, enotecario, Presidente Regionale dei Sommelier ed ex alunno dell’Istituto Agrario, ritorno nel luogo dove tutto si è formato: il contatto con la natura, la formazione, il conoscere i prodotti che ci circondano e trasformarli in preparazioni culinarie di pregio, grazie anche a Mamma Teresa è stata una delle dieci cuoche di Veronelli in Italia».

Per Renzi «Fare un corso professionale per Sommelier (aperto a tutti anche appassionati ) significa aderire a un progetto culturale di qualità della vita, condividere esperienze ed emozioni: conoscere il vino, dal terreno alla produzione, degustazioni tecniche ed abbinamenti cibo-vino».

Il corso prenderà il via il prossimo 6 ottobre, ma le iscrizioni sono già aperte (335 6216173) in vista dell’Open Day a cui tutti possono partecipare in programma il prossimo 23 settembre alle 19,30 a Villa Caprile, sede dell’istituto agrario. Tutte le lezioni prevedono degustazioni guidate di vini, in relazione ai temi trattati, selezionati in oltre 160 etichette fra le migliori d’Italia e del Mondo. Qui tutte le informazioni tecniche.