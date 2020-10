Pesaro, coppia di italiani ruba liquori al supermercato: scatta l’arresto

In manette anche un giovane rumeno di 21 anni, sopreso due volte a rubare indumenti da alcuni negozi del centro storico

PESARO – Il bagagliaio pieno di liquori e due furti in due giorni di vestiti, tre arresti.

Il primo arresto riguarda un ragazzo romeno di 21 anni che giovedì pomeriggio – 8 ottobre – aveva rubato dei pantaloni da un negozio del centro storico di Pesaro. Ma era stato scoperto dagli addetti così sono arrivati i carabinieri che lo hanno denunciato per furto.

Il giorno successivo, venerdì 9, ci ha riprovato in un altro negozio e anche questa volta gli è andata male. Dopo aver rotto le placche antitaccheggio è stato smascherato e i Carabinieri questa volta lo hanno arrestato per furto aggravato dal fatto che il giovane ha usato violenza sulle cose, per aver rimosso le placche antitaccheggio. Il giovane ha ammesso le sue colpe e ha patteggiato a 6 mesi e 400 euro di multa con pena sospesa.

Altro caso quello che riguarda una coppia di italiani di 43 e 51 anni, che sono stati sorpresi all’Iper Rossini dopo aver rubato degli alcolici. Anche in questo caso erano stati visti dalla guardia giurata mentre armeggiavano con le placche antitaccheggio.

I carabinieri li hanno arrestati per furto aggravato. Il valore degli alcolici era di circa 200 euro. Ma i militari hanno perquisito anche l’auto della coppia e nel bagagliaio c’erano diverse bottiglie di superalcolici per un valore di circa 1800 euro. Risultavano rubate in altri esercizi.

Hanno patteggiato a 4 mesi ciascuno. Visti i precedenti avranno delle misure alternative.