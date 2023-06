Pesaro, coppia si bacia nel locale, poi gli insulti: «Gay, fate schifo». Arrivano i carabinieri

PESARPO- Si baciano in un locale, poi gli insulti nei confronti di una coppia gay, arrivano i carabinieri. Sdegno da parte delle associazioni Lgbt.

Nella serata del 2 giugno, una coppia di giovani ragazzi era in un fast food pesarese nella zona della Tombaccia quando sono stati visti baciarsi da un altro gruppo di ventenni. Subito sono scattati gli insulti con frasi come: «Fate schifo». Immediatamente si è creato trambusto e la situazione sarebbe potuta degenerare da un momento all’altro tanto che il titolare del locale ha subito chiesto ai ragazzi di smetterla e ha riferito che avrebbe immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

La situazione non è precipitata per fortuna in aggressioni fisiche, tanto che il gruppo di ragazzi che stava insultando la coppia se n’è andata dal locale. All’arrivo dei carabinieri era rimasta la coppia impaurita e frastornata per gli insulti che ha fornito i dettagli di quanto appena successo.



La notizia si è sparsa poche ore dopo, tanto che Marche Pride ha subito mandato un messaggio di sostegno ai ragazzi. «Abbiamo appreso dai social che in un fast food pesarese, un ragazzo sarebbe stato aggredito. Il movente che ci è stato riportato è quello dell’omolesbobitransfobia. Esprimiamo la nostra solidarietà e affetto all’ennesima vittima dell’odio omolesbobitransfobico in Italia e ci offriamo di sostenerlo psicologicamente e/o legalmente qualora lo volesse e lo ritenesse opportuno. Nei pride di quest’anno vi dimostreremo con ancora più forza che la violenza è qualcosa di intollerabile e che ogni essere umano va rispettato».