Pesaro, convegno sul turismo: la Santanchè assente. Acquaroli: «Valorizzeremo la città capitale della Cultura»

PESARO – Convegno sul turismo, ma il ministro Daniela Santanchè non c’era. La sua presenza era annunciata nell’ambito del dibattito all’hotel Excelsior. Eppure la Santanchè non era in sala e neppure in collegamento.

C’erano Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche, le parlamentari Elena Leonardi, Lucia Albano e il consigliere regionali Nicola Baiocchi.

Per Acquaroli turismo «turismo è un argomento trasversale e significa anche avere infrastrutture. Per questo abbiamo chiesto la continuità territoriale per avere voli su Roma, Milano, Napoli. Questo ci apre a tre città che potrebbero portare milioni di persone. Abbiamo portato il volo su Parigi e lavoriamo per Berlino e Francoforte. Altro tema la stagionalità, perchè non bastano quattro mesi di mare per avere flussi. Per questo spingiamo sui borghi, enogastronomia, cultura. Ci sono tante potenzialità inespresse, dobbiamo crescere. Pesaro è bellissima e la metteremo all’interno del contesto che merita. Ha un potenziale enorme».

Quanto alle recenti polemiche sul ruolo di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 dopo che il Pd ha parlato di sgarbo istituzionale perché alla presentazione dello spot della Regione Marche a Roma era presente il sindaco di Ascoli e nessuno di Pesaro. «Non ci siamo dimenticati di nessuno – ha replicato Baiocchi – Fioravanti era a Roma per altri appuntamenti ed è venuto a salutare il presidente Acquaroli. Punto. E il Pd stia sereno, la Regione Marche saprà valorizzare Pesaro come merita. Non esiste l’Antipesaro».