Pesaro, via ai controlli sugli spostamenti. «Arresto fino a tre mesi e multe fino a 206 euro»

PESARO – Il decreto diventa operativo, scattano i controlli. Previste sanzioni che vanno dall’arresto alla multa.

La provincia di Pesaro assieme ad altre 13 province rientra tra i territori in cui le misure per il contenimento da Coronavirus sono più rigorose e restrittive.

Bisogna evitare ogni spostamento in entrata o in uscita e all’interno del territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative e motivi di salute.

Se domenica questa direttiva non è stata recepita alla lettera, visti i numerosi assembramenti sul lungomare pesarese, ora si passa ai controlli.

Il Comune di Pesaro ha diffuso la nota esplicativa ed è molto chiaro a riguardo. «La direttiva del Ministero degli Interni impone a tutti coloro i quali si mettono in movimento per motivi di lavoro di sanità o di urgenza di certificare la motivazione. Da ora ci saranno controlli nelle stazioni, negli aeroporti e lungo le strade principali».

Qualora si venga fermati dalle forze dell’ordine è necessario consegnare alle forze dell’ordine l’autocertificazione.

Non presentare l’autocertificazione (che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia) al momento dello spostamento causa denuncia penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro».