Pesaro, controlli nel triangolo dello spaccio: ghanese con hashish e contanti, denunciato

PESARO – Controlli antidroga nel triangolo dello spaccio. Straniero denunciato. I poliziotti della Questura di Pesaro continuano a presidiare la zona della stazione, parco Miralfiore e parco della Resistenza per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli costanti e continuativi in una zona dove la vendita al dettaglio rappresenta un problema cronico per la città.



Martedì nell’ambito di questi controlli è stato avvicinato un cittadino ghanese di 38 anni nella zona del monumento della Resistenza, davanti alla stazione delle corriere. L’uomo aveva il permesso di soggiorno appena scaduto, ed è stato trovato in possesso di 20 grammi circa di hashish e 150 euro circa in contanti. Somma ritenuta provento di spaccio delle sostanze stupefacenti.

Così i poliziotti lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e segnalato all’ufficio immigrazione per la valutazione della posizione sul territorio nazionale e valutare una eventuale espulsione.