Pesaro, controlli alle sale slot: diffida a un negozio che elargiva premi a clienti abituali

PESARO – Controlli alle sale slot, una sospesa e una diffida per premi ai clienti. Nel periodo compreso tra il 28 novembre ed il 7 dicembre 2023, la Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino, unitamente a personale della Divisione PASI ed a responsabili dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto ad effettuare una serie di controlli a carico di esercizi commerciali attivi nel settore dei giochi e delle scommesse.

Durante le attività, sono state sottoposte a controlli complessivamente 11 Sale SLOT-VLT e Raccolta Scommesse e sono state identificate 29 persone, di cui 11 con precedenti di polizia.



In alcune delle attività controllate sono state riscontrate delle irregolarità che hanno determinato, da parte degli operatori impegnati nelle verifiche, a proporre un provvedimento di diffida per un esercizio commerciale in cui venivano elargiti dei premi a clienti abituali e come tali ritenuti più “meritevoli” e, in un secondo caso, a proporre la chiusura per 15 giorni dell’attività per la mancata presenza, all’interno, del “preposto”.