Pesaro, controlli quotidiani al parco Miralfiore contro gli spacciatori

PESARO – Lotta senza quartiere agli spacciatori, saranno giornate di controlli a tappeto. Quattro auto dei carabinieri nella zona di via Solferino, all’ingresso del parco Miralfiore, per presidiare ed entrare al parco Miralfiore, nota zona calda dello spaccio.

Come era accaduto a maggio, a dare manforte ai militari locali, sono arrivati a supporto i carabinieri del battaglione Toscana. E per questa settimana la pressione sul parco sarà molto alta.

I pusher si nascondono soprattutto nel boschetto che costeggia via Cimarosa. Hanno fatto dei buchi alla rete di recinzione per potersi garantire delle vie di fuga e hanno delle vedette che li avvisano in caso di presenza di forze dell’ordine. Basta entrare nel boschetto per sentirli fischiare, richiamo evidente che segnala la presenza di intrusi.



I militari hanno segnalato un ragazzo della Somalia alla Prefettura in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente solo per uso personale. Si trattava di hashish. Ma c’è stata anche una denuncia perché un nigeriano è stato trovato con un documento non suo.



Per ora nessuno spacciatore finito nella rete, alla vista delle divise sono rimasti alla larga. I controlli proseguiranno tutta la settimana. Ad accompagnare i carabinieri nei prossimi giorni ci saranno anche i cani antidroga perché la tecnica dei pusher è ormai consolidata: per non farsi trovare con la droga addosso la nascondono tra la vegetazione e cespugli così da poterla andare a prendere nel momento della vendita, ma non finire nella rete dei controlli.

