Pesaro, controlli a tappeto in un locale nel quartiere di Loreto: momenti di tensione

La polizia si è presentata con l'unità cinofila in via Kolbe dove ha identificato una trentina di albanesi

PESARO – Momenti di tensione in via Kolbe, nel quartiere di Loreto. C’è stata una massiccia mobilitazione di pattuglie della polizia e di cani antidroga per un controllo fuori da alcuni locali.

C’erano almeno quattro auto d’ordinanza e i cani dell’antidroga. I poliziotti hanno identificato una trentina di avventori. Nel mirino della polizia decine di albanesi che stazionano dal pomeriggio fino alle ore piccole. Non è andato tutto liscio e tra le forze dell’ordine e le persone sottoposte ai controlli non sono mancati dei momenti di tensione che rischiavano di far degenerare una situazione.

Tantissimi passanti, residenti e cittadini hanno segnalato la cosa e si sono chiesti cosa fosse successo. La situazione non è mai degenerata, la polizia sta valutando alcune posizioni con supplementi di verifiche.