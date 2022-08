Pesaro, controlli estivi potenziati grazie a 9 allievi della guardia di finanza

PESARO – Movida e turismo, la guardia di Finanza potenzia i controlli. Per le settimane a venire, gli Allievi Marescialli, sei uomini e tre donne, provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, frequentanti il secondo anno del 92° corso “Milano 45 II”, saranno impegnati sul territorio.



L’impiego degli Allievi Marescialli presso la Provincia di Pesaro rappresenta un dispositivo di rinforzo per il concorso della Guardia di Finanza al potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, nonché una importante occasione, per gli stessi, di acquisizione di esperienza delle attività volte al contrasto delle più svariate e diffuse fenomenologie illegali e le insidie al sistema economico finanziario.



Gli allievi e le allieve saranno impegnati al fianco delle Fiamme Gialle pesaresi nelle numerose attività di controllo economico del territorio, in affiancamento alle pattuglie di “117”, nonché nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, apportando un contributo al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Comandante Provinciale, Enrico Blandini, nel riceverli, ha formulato loro i migliori auspici affinché l’esperienza sul territorio pesarese rappresenti un utile strumento di crescita professionale in prospettiva del loro prossimo impiego operativo.