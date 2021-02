Pesaro, controlli covid: minorenne senza mascherina multato

PESARO – Minorenne senza mascherina multato. Nel corso del controllo coordinato del territorio, i carabinieri di Pesaro, Gabicce, Borgo Santa Maria e Montecchio, con l’ausilio del nucleo Cinofili e militari del Nucleo operativo radio mobile, hanno controllato 90 persone, 23 veicoli.



In questo contesto è stato denunciato a piede libero uno straniero originario della Tunisia per violazione della normativa sull’immigrazione, non avendo ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.



Sono state anche comminate tre sanzioni per violazione della normativa Covid: erano a Pesaro senza giustificato motivo un riminese e un nigeriano residente a Cosenza, entrambi controllati nei pressi della stazione ferroviaria, mentre un minorenne di Montecchio si trovava sprovvisto di mascherina in compagnia di alcuni coetanei. Particolare attenzione è stata rivolta ai parchi cittadini, alle vie di comunicazione e ai luoghi spesso teatro di assembramenti.