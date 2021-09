Pesaro, controlli antidroga al Miralfiore: due denunce

PESARO – Controlli al Miralfiore e il mistero di una borsa ritrovata.

Mercoledì (29 settembre) i poliziotti hanno effettuato un controllo per prevenire e reprimere lo spaccio nella zona del parco Miralfiore.



Sono stati fermati due extracomunitari: un gambiano di 27 anni è stato denunciato per spaccio in quanto è stato trovato in possesso di una decina di grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Un nigeriano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti nella giornata di mercoledì in via Manin nella zona del porto dove è stato rinvenuto un borsello a tracolla da uomo che conteneva degli effetti personali e anche un certificato medico.



Proprio grazie a quel certificato gli agenti hanno cercato di rintracciare il proprietario del borsello che però fino al tardo pomeriggio non aveva ancora risposto. Resta da chiarire se il borsello sia stato rubato all’interno di una casa o da altra parte o se sia stato invece smarrito.