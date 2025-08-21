Pesaro, controlli antidroga al Miralfiore: denunciato pusher

PESARO – Controlli nei luoghi dello spaccio, le forze dell’ordine che sono state al parco Miralfiore nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio stabiliti in Prefettura.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno effettuato perlustrazioni e controlli presso nel parco cittadino con l’impiego di cani antidroga. La zona è frequentata da pusher che smerciano la droga soprattutto nella zona del boschetto che costeggia via Cimarosa. Qui la rete ha vari fori che garantiscono vie di fuga e di accesso.

Lo stratagemma degli spacciatori, soprattutto nigeriani e senegalesi, è quello di nascondere la droga tra i cespugli e gli arbusti così da non essere identificati con lo stupefacente addosso e non rischiare una denuncia.

Ma ieri un pakistano di 32 anni residente nell’entroterra pesarese era arrivato in città ed è stato beccato al parco Miralfiore. È scattato il controllo e l’uomo aveva addosso un panetto da 100 grammi di hashish. Per questo motivo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I controlli proseguiranno per allontanare il più possibile gli spacciatori dal parco.