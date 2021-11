Pesaro, controlli antidroga al campus: trovate 4 dosi di hashish

PESARO – Ancora controlli antidroga nelle scuole. Questa volta è toccato al Campus Scolastico dove i cani dei carabinieri sono stati impegnati per alcune ore durante la mattina di martedì.

Alla vista dei carabinieri, alcuni studenti si sono disfatti delle dosi di marijuana o hashish che avevano in tasca. Infatti i cani hanno odorato tra i cespugli le sostanze stupefacenti e hanno fatto ritrovare ai militari 4 dosi di hashish. I controlli da parte delle forze dell’ordine davanti alle scuole e in particolare al Campus continueranno. I cani di razza pastore tedesco ed un pastore belga malinois Bob, One e Kevin sono sempre pronti.

Nei giorni scorsi i militari avevano perlustrato l’Istituto Agrario Cecchi nell’ambito della prevenzione nelle scuole. Qui il cane antidroga ha fiutato alcune dosi di marijuana in una siepe. Non è chiaro se qualche studente, alla vista dei carabinieri, abbia gettato il sacchetto per non farsi prendere oppure se quello fosse un nascondiglio per la merce da vendere prima o dopo la scuola.

E sempre al Cecchi un paio di giorni dopo era stata trovata droga in uno scooter, con tanto di bilancino di precisione.