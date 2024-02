Pesaro, contributi comunali alle associazioni culturali, turistiche e sportive: in Consiglio la proposta

PESARO – Contributi comunali ad associazioni culturali, turistiche e sportive. In Consiglio la proposta di variazione del regolamento.

«La giunta Ricci – riferisce Anna Maria Mattioli Presidente della Commissione cultura – ha da sempre convintamente promosso la co-progettazione coi cittadini e associazioni, investendo anche generose risorse per l’ampliamento dell’offerta sportiva, culturale e turistica della città, con eventi e manifestazioni ricorrenti così come con iniziative occasionali e innovative che hanno contribuito anche al grande riconoscimento di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura. Lunedì 26 febbraio il Consiglio comunale sarà chiamato a votare la delibera per la modifica al TITOLO I e II del regolamento per la concessione di sovvenzioni alle attività culturali, turistiche e sportive, con particolare focus per quanto concerne la stipula di convenzioni e le modalità di erogazione. In sintesi verranno definiti i criteri per essere ammessi ai contributi di tutti i soggetti pubblici e privati che operano in ambito culturale, turistico e sportivo senza scopo di lucro; gli assessori di competenza promuoveranno e sosterranno i progetti che perverranno corredati di descrizione, programma e dei relativi quadri economici, ricevendo la sovvenzione a seguito della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti».

In sostanza. «Tutti i contributi superiori ai mille euro, saranno disciplinati da “bandi a progetto con avviso pubblico” ad esclusione dei grandi eventi occasionali, che saranno sostenuti economicamente una tantum e in via del tutto eccezionale, se riconosciuti dal Sindaco di particolare interesse e promozione della Città e della comunità pesarese. Per tutte le richieste di sovvenzioni occasionali sotto la soglia dei mille euro, così come il patrocinio non sempre quantificabile in termini economici, in quanto viene richiesta la sola prestazione dei servizi comunali – quali occupazione suolo pubblico, concessione delle sale, interventi del centro operativo e altro – sarà sufficiente presentare istanza al Sindaco o all’assessore di riferimento che ne valuterà direttamente la concessione. Un ottimo strumento amministrativo quello proposto con questa delibera – conclude Mattioli – che andrà a semplificare l’accesso ai contributi e ai relativi acconti richiesti anche in vista degli adempimenti connessi a Pesaro 2024, di tutti quei soggetti interessati che operano in ambito culturale, turistico e sportivo; un’azione politica di vicinanza e riconoscenza da parte della giunta comunale e degli assessori Mila Della Dora e Daniele Vimini, che in qualità di Presidente della Commissione cultura non posso che accogliere con grande favore e gratitudine».