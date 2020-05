Pesaro, consumano l’aperitivo fuori dal locale: multati due giovani per 400 euro

Il controllo dei carabinieri è scattato in Baia Flaminia dopo le segnalazioni di alcuni residenti. E' consentito l'asporto ma non sostare nei tavoli

PESARO – Un aperitivo che costa molto caro, almeno 400 euro.

Sabato verso l’ora di pranzo, in Baia Flaminia a Pesaro, due persone hanno ordinato un aperitivo da asporto. Bar e ristoranti sono chiusi fino a lunedì e l’unico modo di avere bevande fresche e taglieri è ordinare e ritirare. Il gestore del locale ha consegnato il tutto e detto chiaramente che i due non avrebbero potuto consumare il tutto nei tavoli fuori dal locale, perché ancora proibito.

Eppure sono rimasti lì e sono stati notati da alcuni residenti. Tanto che hanno segnalato la situazione ai carabinieri della stazione di Pesaro. Arrivati i militari, dopo il controllo, è scattato il verbale. I due protagonisti hanno fatto polemica sottolineando il fatto di come le forze dell’ordine debbano concentrarsi nel trovare criminali, non semplici avventori di un bar. Ma le regole del decreto sono ancora valide e ben chiare, così per i due è scattata la sanzione amministrativa da 400 euro. E ovviamente sono stati fatti allontanare.

Le attività di controllo sono state intensificate per tutto il weekend da parte delle Forze di polizia per la cosiddetta “Fase 2”, soprattutto al fine di prevenire la formazione di possibili assembramenti. La Prefettura ancora una volta al grande senso di responsabilità dei cittadini di questa provincia per il rispetto delle regole.