Pesaro, i consiglieri Redaelli e Marchionni: «Pnrr per progetti su Miralfiore, Orti Giuli e Parco Molaroni»

PESARO – I parchi della città al centro di un progetto di riqualificazione. È la proposta dei consiglieri comunali di Centrodestra, componenti della Commissione Cultura, Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Michele Redaelli (Forza Italia).

«Il Bando PNRR emanato dal Ministero della Cultura ci dà la possibilità di investire cifre importanti per la riqualificazione di parchi e giardini storici. Questo bando è una opportunità da cogliere al volo e da non perdere assolutamente. Facciamo tre proposte concrete di luoghi su cui intervenire grazie al bando: Miralfiore, Orti Giuli e Parco Molaroni. Ci auguriamo che l’Amministrazione non si lasci scappare questa preziosa occasione».

Per i consiglieri «Il Bando PNRR è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico). Alle proposte progettuali candidate potrà essere riconosciuto un finanziamento non superiore a euro 2.000.000,00 e non inferiore a euro 200.000,00 per ciascun progetto. Per questo motivo abbiamo indirizzato all’Amministrazione un documento, su cui vorremmo lavorare in modo congiunto e costruttivo, in cui evidenziamo le opportunità di questo bando, presentiamo concretamente tre proposte e ci mettiamo a disposizione per collaborare alla buona riuscita dell’operazione».

Ecco allora le idee in campo. «La prima riguarda il parco Miralfiore, che per la sua importanza dal punto di vista ambientale, paesaggistico e botanico non avrebbe problemi a competere a livello nazionale per l’assegnazione dei fondi. Si tratta dell’area verde più grande della città ed è evidente il suo stato di difficoltà. Con i fondi del PNRR possiamo progettare anche la riqualificazione di alcuni edifici al suo interno che possano essere messi a disposizione delle associazioni che maggiormente vivono e tutelano il parco.

Un altro luogo di grande valore sono gli Orti Giulii. Da troppi anni si sente parlare di riqualificazione. Questo bando potrebbe portare la spinta necessaria per la valorizzazione di una delle aree verdi più ricche dal punto di vista storico – artistico.

La terza proposta che facciamo riguarda il Parco Molaroni, che oltre a fare da polmone verde per la zona Porto – Mare, custodisce al suo interno il Museo della Marineria Washington Patrignani, pregevole edificio in stile liberty. Oltre alla riqualificazione del verde, molto utilizzata dai cittadini si potrà migliorare ulteriormente la struttura del museo creando anche spazi utilizzabili dai cittadini e dal Consiglio di Quartiere».