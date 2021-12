Pesaro, il consigliere comunale Gambini campione di sport e di solidarietà

Il consigliere ha presentato il libro fotografico Manu 5.0. Il ricavato andrà in beneficienza all'associazione Noi Domani per aiutare i disabili

PESARO – Tante medaglie al collo, orafo di professione e consigliere comunale. E ora anche campione di beneficienza. Emanuele Gambini ha presentato il suo libro fotografico Manu 5.0 dove sono contenuti gli scatti prima e dopo una delle sue tante imprese sportive tutte coronate dal successo: atletica, triathlon, nuoto. Un testo in vendita a 10 euro il cui ricavato andrà devoluto alla Fondazione Noi Domani, realtà pesarese che si occupa di persone con diverse disabilità.



«L’idea del libro è nata nel 2013 dopo un brutto incidente che mi ha visto costretti a letto e in carrozzella per diverso tempo. Volevo quindi fare qualcosa. L’intenzione iniziale era di pubblicare il libro (pronto prima del Covid) con una casa editrice e venderlo ad un prezzo di 20 euro ma dopo che è arrivata la pandemia in tutto questo tempo ho scelto di pubblicare direttamente il libro e donare il ricavato all’associazione Noi Domani che si occupa di aiutare proprio le persone disabili. Ho avuto diverse soddisfazioni dalla vita e pensavo fosse il momento di fare qualcosa per gli altri».

Il titolo del volume indica sia l’età di Emanuele (50 anni compiuti nel 2020 quando doveva uscire il volume anche come regalo per sé stesso) sia una nuova rivoluzione industriale che metteva però l’uomo al centro della produzione.

Emanuela Angelini presidente della Fondazione Noi Domani ha sottolineato: «Non possiamo che ringraziare Emanuele per questo gesto; siamo una Fondazione giovane di genitori con ragazzi con varie disabilità e cerchiamo di dare loro un futuro migliore cercando di farli vivere in maniera indipendente e autonoma anche quando noi genitori non ci saremo più per loro».